Limburgs trio krijgt tot 7 jaar cel voor bijna 2.500 kilo coke in marmeren blokken

Birger Vandael

06 juli 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 De correctionele rechtbank van Hasselt heeft drie Limburgers veroordeeld tot celstraffen tussen 4 en 7 jaar. Het trio was betrokken bij de handel van cocaïne uit Brazilië, verstopt in vier marmeren blokken. Deze was goed voor 165 miljoen euro.

De verdediging bleef altijd benadrukken dat de Limburgers een kleine rol hadden en van niets wisten.

Het handeltje werd in het voorjaar van 2016 in twee tijden ontmanteld. Het parket viel toen binnen bij bedrijven in Heist-op-den-Berg, Lommel en Overpelt en trof er marmeren blokken aan. Deze wogen tussen 14 en 16 ton en kwamen uit Latijns-Amerika. Ze werden daar door midden gedaan, uitgehold, gevuld met coke en weer aan elkaar gekleefd. Deze werden per vrachtschip naar de haven van Antwerpen verzonden, met als uiteindelijke bestemming één van de marmerbedrijven in België. Wanneer de blokken op de breuklijn werden opengedaan, werd in vijf van de blokken telkenes bijna 500 kilo coke aangetroffen.

Het onderzoek leidde naar een 53-jarige Lanakenaar die het zaakje in ons land zou leiden. Hij werd gesteund door een 66-jarige Dilsenaar die de boekhouder van het gezelschap was. Ook een 30-jarige (door de vermeende leider ‘mijn zoon’ genoemd) en 32-jarige Maasmechelaar werden gelinkt aan de cocaïnevangst.

Volgens het openbaar ministerie waren het de protagonisten bij een georganiseerde drugshandel waarbij geldschieters uit Mexico en Dubai de opdracht gaven. Om de criminele activiteiten uit te voeren had de Lanakenaar volgens de procureur een heuse bedrijvenstructuur opgezet. "Daarbij had hij maar één doel voor ogen: cocaïne invoeren en illegale vermogensvoordelen verwerven."