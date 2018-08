Limburgs parket onderzoekt mogelijke aanranding van 16-jarig meisje op Pukkelpop AV

17 augustus 2018

15u53

Bron: BELGA 12 Tijdens het populaire festival Pukkelpop, dat op 15 augustus van start ging in Kiewit, zouden zich feiten hebben voorgedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Limburgse parket bevestigde vandaag dat er aangifte is gedaan van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een minderjarig meisje.

Het onderzoek zit nog in een beginfase. Het is dus nog onduidelijk wat er zich precies afspeelde. De feiten gebeurden gisterenavond of in de nacht van gisteren op vandaag.

De persoon tegen wie aangifte werd gedaan, was voorbije nacht nog niet in staat om verhoord te worden. Zoals bij andere onderzoeken naar dergelijke feiten wordt het zestienjarige slachtoffer pas later, mogelijk audiovisueel, ondervraagd. De verklaringen van de betrokkenen moeten dan nog worden getoetst aan eventuele getuigenverklaringen.