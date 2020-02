Limburgs busverkeer nog de hele dag verstoord na agressie tegen chauffeur Bonden vragen dat procedures herbekeken worden en chauffeurs ondersteuning krijgen KVDS HAA

12 februari 2020

15u38

Bron: Belga 18 Het busverkeer van De Lijn in Limburg zal nog de hele dag verstoord blijven door een vakbondsactie in de stelplaats Beverlo. De chauffeurs van de stelplaats legden het werk neer na een incident in Houthalen-Helchteren, waarbij een chauffeur bedreigd werd door twee reizigers, meldt De Lijn.

Volgens vakbond ACV vond het incident maandagavond plaats. “Een chauffeur werd aangevallen door twee kerels die onder invloed en bebloed waren”, vertelt Geert Witterzeel (ACV). “De chauffeur is - zoals de procedure voorschrijft - blijven staan met de deuren open. Nadat de andere reizigers waren afgestapt, moest hij onder dwang van de twee naar Hasselt rijden.”

Dat de chauffeur de gevraagde politiebijstand niet kreeg, schoot bij de chauffeurs van de stelplaats in het verkeerde keelgat. Deze ochtend is geen enkele chauffeur van de stelplaats Beverlo aan het werk gegaan. In de loop van de dag begonnen meer chauffeurs hun diensten te rijden, waardoor ongeveer de helft van de chauffeurs is uitgereden. De chauffeurs die momenteel niet uitrijden, zullen later vandaag ook niet meer aan de slag gaan.

Hinder op deze lijnen

Hierdoor wordt nog de hele dag hinder verwacht op de lijnen 23, 22, 7, 51, 58, 52, 170, 299, 21a, 17a, 35C, 32, 90, 91, 92, 15b, 19, 19b, 84 en 306. Ook in Kinrooi zou een beperkt aantal chauffeurs het werk neergelegd hebben, waardoor er mogelijk beperkte hinder is op de lijnen 11, 16 en 302. Er is wel afgesproken dat de chauffeurs morgen allemaal terug zoals voorzien zullen uitrijden.

Tijdens gesprekken in de stelplaats zijn vandaag een aantal afspraken gemaakt. Zo zal bekeken worden of er een sms-service kan voorzien worden om leidinggevenden en vakbonden bij incidenten zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast wordt bevestigd dat de procedure voor het aanwerven van een bijkomende sociaal assistent opgestart is. Doelstelling is het beperken van de interventietijd die nodig is om de betrokken chauffeur te contacteren. Het gaat om een contract van 1 jaar, waarna een evaluatie van de werking volgt.

Mensen in openbare diensten moeten meer respect krijgen dan dat ze vandaag krijgen Geert Witterzeel (ACV)

De christelijke vakbond ACV had ook gevraagd om de communicatie tussen de bedreigde chauffeur en de centrale te beluisteren, maar dat bleek door een technisch probleem niet mogelijk.

“Dat kan normaal gezien wel, maar nu was er heel uitzonderlijk een technisch probleem. We gaan nog bekijken wat er mogelijk is. Het onderzoek is nog aan de gang en we gaan nog met alle betrokkenen samenzitten”, zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij betreurt het incident van maandagavond en “heeft er alle begrip voor dat de chauffeur sterk is aangegrepen door het incident”.

Hoffelijkheid

De vakbonden horen dagelijks dergelijke verhalen van chauffeurs. “Het wordt hoog tijd dat er eens een campagne gedaan wordt voor hoffelijkheid naar chauffeurs toe. Mensen in openbare diensten moeten meer respect krijgen dan dat ze vandaag krijgen”, aldus nog vakbondsman Witterzeel. “Er wordt gezegd dat het een onderdeel van de job is, maar dat hoort daar niet bij. Wij viseren niemand binnen of buiten De Lijn, maar we vragen wel dat de procedures herbekeken worden en dat de chauffeurs ondersteuning krijgen.”

Morgen zitten de directie en de bonden van De Lijn zoals eerder gepland opnieuw samen. Dan staat een evaluatie van het incident van maandag op het programma, net zoals een evaluatie en eventuele bijsturing van de procedures van de dispatching en de inzet van controleploegen en politie. De chauffeurs vragen ook om de betrouwbaarheid van technische installaties - zoals camera’s - op de bus en de geluidsopname van dispatching te verhogen. Verder wordt gevraagd om meer voertuigen met camera’s te voorzien.