Limburgs bos mogelijk toch gekapt: "Hoe kun je dat in deze tijd nog motiveren?” Roel Wauters

13 maart 2019

08u53

Bron: De Morgen 0 Eerst beschermd door de befaamde 'Boskaart', nu mogelijk toch gekapt. In Bocholt moet een waardevol bos mogelijk plaats ruimen voor zandwinning. Dat schrijft De Morgen.

In 2016 leek het bos van 120 hectare in de deelgemeente Kaulille gered. Het gebied was toen al in gevaar, omdat er een grote zandgroeve zou komen, maar toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) besloot het bos te beschermen. Het belandde op de Boskaart die kap van zonevreemde bossen moest tegengaan.

100 hectare

Alleen: een jaar later verwees Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) de Boskaart naar de prullenmand, omdat het een onwerkbaar instrument bleek. Nu blijkt dat Schauvliege, op 16 januari dit jaar, de 'delegatie' aan het gemeentebestuur overdroeg om de zandwinning alsnog mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf de nodige procedures in gang mag zetten. De bedoeling zou zijn dat er 32 jaar lang zand zou worden gewonnen.

Na overleg op gemeentelijk niveau ligt er intussen een ingeperkt alternatief voor, maar moet er in totaal nog steeds zo'n 100 hectare bossen sneuvelen. "Hoe kun je dat in deze tijd nog motiveren?", zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) in Het Belang van Limburg. "En dan krijg je ook nog geluids- en stofhinder voor de inwoners."

Nog niet meteen

Minister Koen Van den Heuvel (CD&V), die Schauvliege intussen opvolgde, wijst erop dat het bos niet meteen omgehakt zal worden. "Er moeten nog heel wat procedures doorlopen worden", zegt woordvoerder Gerrit Budts. "De gemeente moet nu een ruimtelijk uitvoeringsplan starten, met daarbij nog heel wat overlegmomenten en een openbaar onderzoek. Maar de regering kan niet meer tussenkomen." Schauvliege zelf wenste geen commentaar te geven.