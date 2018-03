Limburgers dreigen dupe te worden van betonstop: "Probleem zijn de twee grote criteria" HR

30 maart 2018

06u22

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) brengt vandaag haar langverwachte Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) naar de ministerraad. Zelfs als de Vlaamse regering het ontwerp fors zou bijsturen, dreigen 240.000 Limburgers daar de dupe van te worden. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Vandaag zet de Vlaamse regering de landing in van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook wel de 'betonstop' genoemd. "Het probleem zijn de twee grote criteria waar BRV van uit gaat", schrijft Het Belang van Limburg. "De openbare vervoersknooppunten en het aantal voorzieningen (scholen, zorginstellingen, winkels, enz.). Als spoor- en tramwoestijn en bij gebrek aan grootsteden wordt Limburg op beide criteria gestraft."

Zelfs als de drie Spartacustrams, de 150 B-bushaltes en de grensoverschrijdende treinverbindingen zouden meetellen, zullen nog altijd minstens 240.000 inwoners uit Noordoost- en Zuidwest-Limburg de dupe worden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). "Naast een ontsluitingsprobleem dreigt Limburg ook een ontwikkelingsprobleem te krijgen", waarschuwt gedeputeerde Inge Moors (CD&V).

Momentum

Het witboek voor de zogenaamde 'Betonstop' dateert al van eind 2016. Het 'Beleidsplan Ruimte Vlaanderen' legt vast dat er vanaf 2040 geen nieuwe ruimte meer wordt aangesneden om woningen te bouwen. Wie de bestemming van zijn grond ziet veranderen, zal volledig schadeloos worden gesteld. "We agenderen BRV vrijdag omdat we denken dat het momentum er is", valt te horen bij het kabinet van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). "Iedereen heeft de mond vol over klimaatopwarming, luchtkwaliteit en fileleed. Het moment is er nu om een definitieve beslissing te nemen."

Energiepact

Viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) liet woensdag in Het Laatste Nieuws verstaan dat de goedkeuring van het BRV wat hem betreft is gekoppeld aan het Energiepact. "Als N-VA en CD&V vrijdag willen landen met de Betonstop, dan zeggen wij dat er nog een andere knoop op tafel ligt, waar we nu eindelijk eens duidelijkheid over willen. Komt die er niet, dan zijn wij ook niet gehaast. Het ene is niet minder belangrijk dan het andere. Ze gaan allebei over de toekomst van Vlaanderen."

"Het zou toch verstandig zijn om elk dossier op zijn eigen merites te beoordelen en niet te koppelen", vindt Lode Ceyssens, specialist ruimtelijke ordening bij CD&V. "De minister heeft met een studie aangetoond wat het ons zou kosten als we niets doen. Ook de studie van Vlario toont aan dat er haast mee gemoeid is." Uit de studie van het publiek-privaat overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector bleek dinsdag dat er met de Betonstop 1,8 miljard euro kan worden bespaard op investeringen in riolen en waterbuffercapaciteit.

Knoop doorhakken

Ook Axel Ronse van N-VA vindt dat er nu "studies genoeg zijn die bewijzen dat er iets moet gebeuren". "Het zou niet verstandig zijn om op dit moment heel het draagvlak onderuit te halen", zegt hij. "Er ligt een duidelijke case en het is nu aan de regering om de knoop door te hakken."