Limburger rijdt 468 kilometer om te zeggen dat boete van 220 euro te hoog is (maar moet nu 250 euro betalen)

JHM

15 oktober 2018

12u54

2

Een 31-jarige Limburger was vandaag een opvallende gast in de politierechtbank van Veurne. Pascal T. reed in totaal liefst 468 kilometer vanuit zijn woonplaats Houthalen. Hij werd op 12 juni vorig jaar betrapt, toen hij aan het bellen was achter het stuur en was bovendien zijn rijbewijs vergeten. T. kreeg 220 euro boete, maar betaalde niet.