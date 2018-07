Limburger krijgt milde straf nadat hij vader van ex doodstak: "Hij werd uitgelokt" Birger Vandael

12 juli 2018

15u00

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft Luciano W. uit Zonhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 600 euro. De 24-jarige jongeman had op 1 juni 2015 de vader van zijn ex-liefje doodgestoken. Die was hem in een dronken bui komen vertellen dat hij zijn dochter niet langer mocht lastigvallen. Het openbare ministerie vroeg 19 jaar cel, maar de rechters oordeelden mild omdat Bart Loisen (46) de feiten uitgelokt zou hebben. W. moet aan de familie van de overleden man wel nog een schadevergoeding van 55.000 euro betalen. De beklaagde reageerde zichtbaar opgelucht , bij de nabestaanden van Loisen overheerste de ontgoocheling.

De Genkse Tamara Loisen was 19 toen ze via Facebook Luciano W. leren kennen. Op Facebook noemde hij zichzelf 'Loco Lucia'. Ze werden verliefd, maar al snel volgden ruzies, slagen en bedreigingen. Tamara brak met Luciano W., maar die kon dat niet verkroppen. Vader Bart reed daarop die bewuste nacht onder invloed naar het huis van W., samen met twee gezellen. "Bart was aan de deur stomdronken én agressief tegen mijn moeder. Door het raam kroop ik naar buiten", liet Luciano optekenen. Naar eigen zeggen voelde hij zich bedreigd en droeg hij altijd een dolkmes van dertig centimeter lang bij zich. "Tijdens het gevecht met Bart duwde ik dat mes vooruit."

Bart Loisen liep volgens de wetsdokter twee steekwonden van meer dan tien centimeter op. Hij werd door de twee gezellen die die nacht bij hem waren nog in de wagen gelegd, maar de steek in zijn leverstreek werd hem fataal. Daarmee was volgens Veronique Mertens, de advocate van de burgerlijke partijen, W.’s doel bereikt. "Feit is dat hij Bart koelbloedig en zonder reden heeft afgemaakt."

Kenmerkend voor Luciano W. was dat even later pas het besef kwam van wat hij gedaan had. "Ik had het eerst niet door, want er zat maar een beetje bloed op het mes. Ik heb zoveel spijt en wil aan mijn toekomst werken. Al twee jaar werd ik bedreigd, maar ik had toen niet naar buiten mogen komen en had beter de politie gebeld."

Openbaar aanklager Patrick Boyen benadrukte dat Bart Loisen "niet op strafexpeditie" was en relativeerde de schermutselingen tussen hem en Luciano’s moeder. "Het waren geen Hells Angels die aan uw deur stonden. Loisen was ongewapend. Als hij u echt een lesje wou leren, had hij wel een ander tijdstip gekozen. Maar in uw ogen was hij een 'pooier' die kreeg wat hij verdiende."

Tim Smet, de advocaat van W., stelde zich de vraag wat er gebeurd zou zijn als Bart Loisen niét naar zijn cliënt gereden was. “Er is (via sms, red.) gestuurd geweest dat ze Luciano 'in elkaar gingen peren'. Tijdens het gevecht riep Loisen naar zijn maten: 'maak uw werk af'. Ik betwist ook de intentie tot doden. Na de steken liet Luciano immers Loisen vertrekken." Smet vroeg de vrijspraak omwille van wettige zelfverdediging, maar het is dus een celstraf van vijf jaar geworden.