Limburger Koen Timmers (38) dan toch niet 'beste leerkracht ter wereld' Dietert Bernaers

18 maart 2018

16u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 De voortekenen waren goed, maar Vlaming Koen Timmers (38) heeft het niet gehaald in Dubai. Hij was één van de tien finalisten in de 'Global Teacher Prize', een jaarlijkse verkiezing van de beste leerkracht ter wereld, maar het was uiteindelijk een Britse collega die tot winnares werd uitgeroepen.

Andria Zafirakou (39) geeft kunst en textiel aan de Alperton Community School in Brent, één van de grootste culturele smeltkroezen in Londen. Ze leerde de voorbije jaren liefst 35 talen om elk kind in haar klas indien nodig in de eigen taal te kunnen aanspreken en onderwijzen. Ze kreeg de trofee uit handen van Formule1-piloot Lewis Hamilton. De Britse premier Theresa May maakte haar gelukwensen over in een filmpje. Andria Zafirakou krijgt ook een cheque mee naar huis van 1 miljoen dollar.

Timmers, leraar webdesign aan CVO De Verdieping in Heusden-Zolder en lector aan de Hogeschool PXL in Hasselt, maakte al voor het tweede jaar op rij deel uit van de top vijftig. Dit jaar stootte hij zelfs door naar de top tien. Daarvoor werd hij genomineerd door enkele buitenlandse leerkrachten die al samen met hem aan een project gewerkt hebben. Bovendien was hij de eerste Belg ooit die genomineerd werd voor de prijs.

De Limburgse leerkracht heeft twee internationale projecten lopen. Zo zorgt hij ervoor dat kinderen in Afrikaanse vluchtelingenkampen les kunnen krijgen via Skype. In het tweede project worden scholen uit de hele wereld met elkaar verbonden door een webplatform over klimaat.

De 'Global Teacher Prize' wordt uitgereikt aan een buitengewone leerkracht die een opmerkelijke bijdrage aan zijn of haar beroep heeft geleverd.