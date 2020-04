Limburg zal zwaarst getroffen provincie blijven, verwacht viroloog HAA

04 april 2020

12u56

Bron: Belga 0 Coronacrisis Virologen verwachten niet dat andere provincies het zwaar getroffen Limburg zullen bijbenen qua impact door het coronavirus. "Ik denk niet dat er nog een inhaalbeweging zal gebeuren", zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie over de crisis.

Limburg wordt momenteel het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het Belang Van Limburg berekende dat 15 procent van de overleden patiënten in ons land uit Limburg komt. En dat terwijl Limburg maar 7,6 procent van de Belgische bevolking heeft. De Limburgse krant drukte zaterdag dertien pagina's overlijdensberichten af, waar dat er doorgaans minder dan de helft zijn.

Dreigen andere regio's Limburg in te halen als grootste broeihaard van het virus? De experten van het crisiscentrum denken van niet. "De maatregelen die we geïnstalleerd hebben, zorgen voor een vertraging van de viruscirculatie over het hele grondgebied", legt Van Gucht uit. "Het is de bedoeling dat er zich overal in dezelfde mate een vertraging voordoet.”

