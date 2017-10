Limburg wil eigen interventieteam voor snelle hulp bij crisissituaties Redactie

23u40

Bron: Belga 1 Belga Limburg wil een eigen interventieteam van federale en lokale politieagenten. De Limburgse gouverneur, Herman Reynders (sp.a), wil een speciaal interventieteam van de politie uitbouwen in Limburg om snelle hulp te bieden bij crisissituaties zoals terroristische aanslagen. Dat heeft de gouverneur gezegd tijdens de provincieraad.

Er zijn al gesprekken lopende bij de politiezones Limburg Regio Hoofdstad en Carma (Genk en omstreken) om zo'n mobiel interventieteam op poten te zetten. "Het is niets nieuws", zegt Reynders. "In onder meer Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi bestaat er al zo'n interventieteam. Limburg, met haar 860.000 inwoners, mag dan ook wel zo'n team van gespecialiseerde politieagenten hebben."

Het mobiele interventieteam zou bestaan uit federale en lokale politieagenten die een specifieke training hebben gevolgd. Zo'n team is volgens gouverneur Reynders nodig om zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden in een crisissituatie. "Wanneer er iets gebeurt in bijvoorbeeld Maasmechelen tijdens de spitsuren, is het al snel lang wachten op het interventieteam uit Brussel", aldus Reynders. "Het mobiele team in Limburg kan dan sneller ter plaatse komen om het werk van de lokale politie te versterken."

Het is volgens Reynders echter niet de bedoeling om het federale interventieteam in Brussel te vervangen. "Wanneer er ergens in Limburg gewapende of gespecialiseerde politieagenten nodig zijn, zou dat binnen het halfuur moeten kunnen", klinkt het. "We willen met dit team, dat er vermoedelijk ook zal komen, voor een snelle reactie kunnen zorgen in afwachting van het interventieteam uit Brussel."