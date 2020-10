Exclusief voor abonnees

Limburg was hardst getroffen provincie in het voorjaar, maar nu beste leerling van de klas: “Strenger dan de Veiligheidsraad”

Philippe Ghysens

09 oktober 2020

05u00

0

Zo hard als Limburg werd getroffen in het voorjaar, zo goed doet de provincie het nu. Met 98 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners is Limburg de beste leerling van de klas. "Wij lopen vooruit op de beslissingen van de Veiligheidsraad", zegt de burgemeester van Alken, waar in maart 69 besmettingen waren, en nu 9.