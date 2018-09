Lijsttrekkers in de clinch over al dan niet falend drugsbeleid in Antwerpen Redactie

12 september 2018

19u55

Bron: VTM NIEUWS, De Morgen, Belga 20 Tijdens het lijsttrekkersdebat van De Morgen en VTM Nieuws in Antwerpen hebben de lijsttrekkers heftig gediscussieerd over de war on drugs in de stad. Burgemeester De Wever gaf aan dat de overlast zwaar is teruggedrongen, de oppositie verwijt hem dat de grote vissen van de drugsmaffia enkel machtiger zijn geworden.

"Ik heb nooit iemand van iets strafrechtelijks beschuldigd", reageerde De Wever op het interview in De Volkskrant waarin hij leek te insinueren dat sommige lokale politici in Antwerpen banden hebben met de drugsmaffia. "Men vroeg mij of ik voor alle politici mijn hand in het vuur durfde steken. Dat durf ik inderdaad niet." Hij ontkende ook dat volgens hem de N-VA immuun is voor infiltratie - met een knipoog naar het schandaal rond Schild & Vrienden.

De burgemeester vindt dat zijn war on drugs de overlast de afgelopen zes jaar sterk heeft teruggedrongen. Jinnih Beels (sp.a) vond dat die war on drugs de oorlog net naar de straten heeft gebracht: "De mensen voelen zich onveilig".

De lijsttrekkers waren het er over eens dat niet alleen de kleine garnalen, maar ook de grote vissen van de drugsmaffia aangepakt moeten worden, maar volgens De Wever is dat een verantwoordelijkheid van de hogere niveaus. Maar het Stroomplan, dat onlangs in werking trad, werkt volgens de sp.a niet omdat er geen communicatie is tussen de niveaus: "Er is geen samenwerking met de douane of de belastingdienst", zegt Beels.

Om de drugsmaffia te ontmantelen, is volgens de burgemeester - in samenwerking met de hogere niveaus - een ontmanteling van het businessmodel van de drugdealers nodig. Van het nut van een parlementaire commissie over de problematiek is hij niet overtuigd: "Dat wordt een legaliseringsdebat".

"Openbaar vervoer in Antwerpen is als de lotto: je weet nooit wat er komt"

Het openbaar vervoer moet beter in Antwerpen, daar zijn de meeste partijen het over eens. "Het openbaar vervoer in Antwerpen is zoals de loterij", zei Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien. "Je weet nooit wat er gaat komen." Open Vld wil daarom De Lijn privatiseren, CD&V wil de tram sneller laten rijden en Vlaams Belang pleit voor een bus-, tram- en metrobrigade.

Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer vindt ook dat er een probleem is met vervoersmaatschappij De Lijn. "De Lijn gijzelt de stad", zegt De Backer. "Toen de knip in de Leien er kwam, schakelde De Lijn over naar een zomerregeling." De Open Vld'er denkt dat privatisering van het Antwerpse openbaar vervoer een goed idee zou zijn. "Wie de bus en de tram laat rijden, je m'en fous. Maar ze moeten wel op tijd rijden."

Wouter Van Besien (Groen) vergelijkt het openbaar vervoer in Antwerpen met de loterij. "Je weet nooit wat er gaat komen", zegt hij. De partij wil géén regiobedrijf, maar wil wel meer ruimte voor de tram en de bus in de stad. "Weet je wat ik jammer vind? Dat we met de knip van de Leien een gouden kans hadden om het openbaar vervoer te promoten. Die kans hebben we gemist."

Kris Peeters, die de CD&V-lijst trekt, wil met De Lijn onderhandelen. "Het is hallucinant dat de commerciële snelheid van onze trams 12 kilometer per uur is. Dat moet omhoog naar minstens 20 kilometer per uur", zegt hij.

"Veel oude mensen in Antwerpen hebben schrik om het openbaar vervoer te nemen", voegt Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter daaraan toe. "Het is er vies en vuil, staat vol graffiti en jongeren behandelen hen niet met respect. Ik pleit ervoor om een bus-, tram- en metrobrigade van de politie in het leven te roepen."

Deze coalities willen de lijsttrekkers (niet)

“Ik zal niet besturen met de PVDA en het Vlaams Belang”, zei Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer. “Liberalen besturen niét met mensen die een totaal ander mens- en maatschappijbeeld hebben, dat aan de ene kant communistisch en aan de andere kant fascistisch is.”

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) sluit een coalitie met PVDA en Vlaams Belang uit. “We zullen zien wat op 14 oktober in de urne ligt”, klinkt het bij De Wever. “Maar ik zit liever niet met de Gouden Dageraad of de communisten in een coalitie.”

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters gaf al aan dat De Wever maar beter oplet met de huidige toon van het debat als hij de coalitie met zijn partij wil verderzetten. “Vanavond verloopt het goed”, grapt hij.

Wouter Van Besien (Groen) zei eerder in de studio van VTM NIEUWS al dat hij een coalitie met PVDA niet uitsluit. Hij zegt “een progressieve coalitie” te willen. “Met N-VA vinden we geen partner.” En ook Jinnih Beels, die de lijst trekt voor sp.a, sluit een coalitie met PVDA niet uit.