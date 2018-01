Lijsttrekker Wouter Van Besien (Samen) laat Tom Meeuws niet vallen nu die opnieuw in opspraak is: "Dit gaat over het verleden van personen" hr

12u00

Bron: Belga 0 Belga Samen-lijsttrekker Wouter Van Besien (Groen) distantieert zich voorlopig niet van Antwerps sp.a-voorzitter en Samen-kopstuk Tom Meeuws. Antwerps sp.a-voorzitter en Samen-kopstuk Tom Meeuws ligt opnieuw onder vuur, ditmaal omwille van de omstandigheden van zijn vertrek als directeur bij De Lijn Antwerpen in 2015. Verschillende bronnen binnen De Lijn zeggen dat Meeuws moest opstappen wegens financieel geknoei . Samen-lijsttrekker Wouter Van Besien (Groen) distantieert zich voorlopig niet van Meeuws.

Meeuws zou bij De Lijn herhaaldelijk zijn bevoegdheid hebben overschreden bij grote financiële uitgaven, zoals het openingsfeest van de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro dat aan zaal De Roma werd uitbesteed. Hij zou grote uitgaven in verschillende facturen hebben opgesplitst om ze zelf te kunnen goedkeuren in plaats van langs de raad van bestuur te passeren. Meeuws zelf ontkent dat hij zware beroepsfouten beging. Net als De Lijn houdt hij het erop dat zijn vertrek er "in onderling overleg" kwam.

Land Invest Group

Eerder kwam Meeuws ook al in opspraak toen bleek dat hij als consultant contacten had met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl Samen het Antwerpse stadsbestuur op dat vlak fel bekritiseerd had. Samen-lijsttrekker Van Besien streek toen de plooien met Meeuws glad en lijkt ook nu Meeuws niet te laten vallen. "Dit is niet het soort campagne dat wij willen", zegt Van Besien. "Dit gaat niet over wat we met Antwerpen willen doen, maar over het verleden van personen. Ik wil mij focussen op wat de inwoners van onze stad echt wakker houdt: gezonde lucht, veilig verkeer, betaalbaar wonen en veilige buurten."

Van Besien roept op tot een "propere campagne" en stelt dat er "meer dan genoeg stof ter discussie is" over de "heldere keuze" die de Antwerpenaar bij de gemeenteraadsverkiezingen krijgt voorgelegd.