Lijsttrekker sp.a-groen in Gent sluit samenwerking met PVDA uit IB

03 oktober 2018

23u45

Bron: Belga 1 Het kartel van sp.a en Groen in Gent wil na de verkiezingen niet in een coalitie stappen met de extreemlinkse PVDA. Dat heeft lijsttrekker Rudy Coddens vandaag gezegd in het Gentse lijsttrekkersdebat van Knack en Radio 1.

Gent wordt momenteel bestuurd door paars-groen. Een voortzetting van die coalitie is lang geen zekerheid. Nu de populaire Daniël Termont ermee stopt als burgemeester, ziet liberaal lijsttrekker Mathias De Clercq zijn kans om de sjerp te veroveren. Hij lonkt daarvoor naar eigen zeggen "noch naar links, noch naar rechts".

In de peilingen heeft Open Vld nochtans een aanzienlijke achterstand op het linkse kartel. Hoe wil De Clercq dan toch nog burgemeester worden? "Er zijn drie elementen", zei hij daarover tijdens het debat. "Ten eerste: wie gaat vooruit, wie gaat achteruit? Ten tweede: wat is de zetelverdeling? In de peiling winnen wij vijf zetels. En tot slot: de voorkeurstemmen? Dat zal bepalen wie aan zet komt."

Opvallend: als het over de zetels gaat, ziet De Clercq het kartel als "twee aparte partijen". Daar reageerde Coddens wat gepikeerd op. "Het kartel uit elkaar spelen, zal niet lukken", zei hij. Maar voor het overige was de kartellijsttrekker opvallend vriendelijk voor zijn blauwe coalitiepartner. De voorbije maanden had hij nochtans de CD&V van Mieke Van Hecke uitdrukkelijk het hof gemaakt. "Liever Mieke dan Mathias", klonk het.

"Geen Sinterklaas"

"Als ik het sociale programma van CD&V bekijk, zitten we duidelijk op dezelfde golflengte", zegt Coddens nu. "Maar ik weet ook hoe we al die jaren met paars-groen goeie dingen hebben gerealiseerd. Wat zou mij beletten om verder te werken met Open Vld? Laten we dat eens rustig bekijken."

Een samenwerking met Vlaams Belang is voor Coddens niet aan de orde. En "afgaande op het programma" is ook de N-VA van Anneleen Van Bossuyt "weinig waarschijnlijk" als partner. En ook tegen PVDA zegt Coddens "duidelijk neen". De thema's van de extreemlinkse partij, zoals wonen en openbaar vervoer, zijn voor hem wel belangrijk, "maar hun oplossingen zijn onrealistisch en onbetaalbaar. Op 14 oktober hebben we gemeenteraadsverkiezingen, niet Sinterklaas."