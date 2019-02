Lijstduwer sp.a Antwerpen denkt aan opstappen na uitspraken Jinnih Beels over klimaatspijbelaars Partij moet mogelijk op zoek naar nieuwe lijstduwer voor Kamerlijst TT

26 februari 2019

15u29

Bron: Belga 0 Erik De Bruyn, de lijstduwer voor sp.a op de Antwerpse Kamerlijst, overweegt zijn kandidatuur in te trekken. Aanleiding zijn de uitspraken van Antwerps sp.a-schepen Jinnih Beels over de klimaatprotesten. In een interview in De Zondag toonde ze zich een koele minnaar van de spijbelacties van Youth for Climate

Milieuambtenaar Erik De Bruyn, in een vorig leven nog de grote uitdager van de sp.a-partijtop met zijn beweging ‘sp.a rood’, duwt in mei de Antwerpse sp.a-Kamerlijst. Maar de uitspraken van zijn collega-lijstduwer op de Vlaamse lijst, Jinnih Beels, zijn hem in het verkeerde keelgat geschoten schrijft hij in een Facebookpost.



Beels, de Antwerpse schepen van Onderwijs, zei afgelopen weekend in een interview met De Zondag dat ze de duizenden leerlingen die elke donderdag spijbelen voor het klimaat liever op de schoolbanken zag. Betogen kan, maar dan buiten de schooluren. "Laten we als volwassenen stoppen met dat spijbelgedrag aan te moedigen", zei ze.

“Nog maar één stap van het ecorealisme verwijderd”

Volgens De Bruyn behandelt Beels de klimaatbetogers "stiefmoederlijk". "Er is nooit, maar dan ook nooit, sociale vooruitgang geboekt zonder burgerlijke ongehoorzaamheid", zegt hij. "Ik begrijp dat onze kersverse schepen van onderwijs niet zomaar kan oproepen om te spijbelen. Maar een iets genuanceerder benadering was wenselijk geweest."

De Bruyn is dan ook hard voor zijn partijgenote. “Ik neem afstand van de uitspraken van Jinnih Beels. Ik vind het erg pijnlijk om dit te moeten doen op een ogenblik waarop ik erg enthousiast ben over ons verkiezingsprogramma, dat het meest linkse is sedert het SP-alternatief uit de jaren tachtig. Ik had me voorgenomen om dat programma keihard en gedisciplineerd te verdedigen, en nu doen andere kandidaten het weer niet. Het lijkt zelfs of Jinnih nog maar één stap van het ecorealisme verwijderd is. Wat nog ontbreekt is haar steun voor kernenergie.”

Het lijkt zelfs of Jinnih nog maar één stap van het ecorealisme verwijderd is. Wat nog ontbreekt is haar steun voor kernenergie Erik De Bruyn

Twijfel

De donkerrode socialist twijfelt nu naar eigen zeggen aan zijn lijstduwerschap. "De sp.a heeft mij gevraagd om als duwer te fungeren op de Antwerpse lijst voor de Kamer (..) Maar ik heb mijn handtekening nog niet gezet. Als de komende dagen en weken niet duidelijk wordt dat mijn partij ondubbelzinnig achter zowel de vorm als de inhoud van de acties van de scholieren staat, dan twijfel ik eraan of ik dat wel zal doen", klinkt het.

"Ik ben al twintig jaar professioneel bezig met milieu en klimaat, ik heb daar een reputatie te verdedigen. In de vernieuwde sp.a en haar 'nieuwe strijd' voel ik me thuiskomen. Maar als we nu warm en koud gaan blazen over het klimaatprobleem en de betogende jongeren gaan betuttelen, dan word ik daar een beetje ziek van."

Binnen sp.a bestaat enige onenigheid over de klimaatspijbelaars. De socialistische Leuvense burgemeester Mohammed Ridouani bijvoorbeeld had de jongeren een aantal weken nog met lof overladen toen ze in zijn stad kwamen betogen.