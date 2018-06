Lijst zware beroepen wordt elke vijf jaar herzien kv

20 juni 2018

16u31

De lijsten met zware functies die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan, zullen om de vijf jaar geëvalueerd worden. Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) vandaag in de Kamercommissie Sociale Zaken. De ministerraad zal de lijsten pas na de zomervakantie goedkeuren.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, wil de regering dat we langer aan het werk blijven. In de hervorming die in de steigers staat, kan enkel wie een zwaar beroep heeft wat vroeger met pensioen gaan, of een hoger pensioen krijgen als hij of zij toch langer aan het werk blijft.

Om te bepalen wat nu precies zwaar werk is, heeft de regering criteria vastgelegd in een wetsontwerp: fysiek belastend werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk zijn daarbij volwaardige criteria, stress is een bijkomend criterium.

Binnen de publieke sector heeft de regering een akkoord met twee vakbonden over die criteria. Die brachten meteen ook een lijst met zware beroepen naar buiten, die meteen door regeringspartijen N-VA en Open Vld werd afgeschoten omdat hij te uitgebreid was. De regering heeft die lijst voor alle duidelijkheid niet goedgekeurd, herhaalde Bacquelaine nog eens. Eerst moeten de onderhandelingen voor de private sector worden afgerond. Publieke en private sector moeten op elkaar worden afgestemd.

Eens er een akkoord is, zal de ministerraad de twee lijsten vastleggen in een koninklijk besluit, zei Bacquelaine. Dat zal volgens de minister na de zomervakantie gebeuren. De hervorming moet begin 2020 in werking treden.

Opvallend is dat er nu over zware "functies" wordt gesproken, eerder dan over zware "beroepen". De lijst met zware functies zal elke vijf jaar herzien worden, zei minister Bacquelaine nog.