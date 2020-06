Lijst met officiële naam van de vakken in het middelbaar wordt vernieuwd MDG

19 juni 2020

17u13

Bron: Belga 0 De lijst met de officiële benaming van de vakken in het secundair onderwijs wordt voor het eerst in 31 jaar vernieuwd. Vanaf september 2023 moeten onderwijsverstrekkers in al hun communicatie de officiële benamingen van de vakken gebruiken. Zo wordt het voor leerlingen en hun ouders veel transparanter wat het aanbod precies inhoudt, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

"Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten weten welke vlag welke lading dekt", zegt de minister. "We maken van de gelegenheid gebruik om enkele verouderde vakbenamingen te schrappen en enkele nieuwe vakken officieel te introduceren".

Verouderde benamingen

Volgens de minister kunnen leerlingen, ouders én leerkrachten verloren lopen in het brede en soms verwarrende aanbod van allerhande vakken in het secundair onderwijs. Er zijn verouderde benamingen in omloop en meer hedendaagse vakken zijn dan weer niet officieel verankerd.

Bovendien kunnen scholen in hun communicatie creatieve benamingen zoals "maatschappij en welzijn" gebruiken om (een cluster van) vakken te omschrijven. Die benamingen kunnen van school tot school verschillen, zodat ouders en leerlingen moeilijk kunnen vergelijken en niet altijd kunnen inschatten waarover sommige vakken gaan.

Een nieuw besluit, dat in september 2023 in werking treedt, moet nu duidelijkheid scheppen. Verouderde vakbenamingen zoals ‘wetenschappelijk tekenen’ en ‘antieke cultuur’ verdwijnen, hedendaagse vakken zoals ‘besturing bouwmachines’ en ‘communicatiewetenschappen’ worden voor het eerst in de lijst opgenomen.

Transparant studieaanbod

Alle onderwijsverstrekkers zullen in al hun externe communicatie de officiële benamingen van de vakken moeten gebruiken. Als scholen verschillende vakken bundelen in één cluster, dan moeten ze telkens duidelijk maken welke vakken allemaal deel uitmaken van die cluster. "Iedereen is gebaat bij een duidelijk en transparant studieaanbod: leerlingen, ouders en ook de scholen zelf", zegt Weyts.