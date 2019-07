Lijst met niet-beschikbare geneesmiddelen wordt elke dag langer ADN

09 juli 2019

11u39

Bron: Belga 13 De lijst met niet-beschikbare geneesmiddelen wordt elke dag langer, schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Volgens de krant staat de teller intussen op 459 medicijnen, waaronder het breedspectrum-antibioticum Clamoxyl IV en alendronaat, een van de meest courante behandelingen van osteoporose.

Bij de Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro kennen ze de problematiek. Die "is al heel wat jaren gekend en lijkt inderdaad de laatste maanden toe te nemen", zegt dr. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij de koepel. De problemen stellen zich vooral bij vrij unieke geneesmiddelen, of medicatie waarvoor geen of nauwelijks een alternatief bestaat, klinkt het.

Op zoek naar alternatieven

De voorzieningen onder de zorgkoepel - onder meer ziekenhuizen, vzw's voor ouderenzorg of geestelijke gezondheidszorg - gaan daar op een "getrapte manier" mee om, vertelt hij.



"In eerste instantie wordt gezocht naar alternatieve geneesmiddelen die wel beschikbaar zijn op de markt. Het gaat dan vooral om alternatieven binnen dezelfde medicatieklasse. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken of de medicatie in het buitenland voorhanden is en ingevoerd kan worden. Dit vraagt een bijzondere administratieve procedure, maar laat wel toe om de originele medicatie te verkrijgen, of een alternatief."

Als ook dat geen optie is, zoeken de zorgvoorzieningen naar een alternatieve behandeling. "De globale therapie van een patiënt wordt bekeken en dan wordt, indien mogelijk, het schema aangepast om de medische problematiek op een goede manier op te vangen.”

“M eer pro-actieve rol van overheid en FAGG nodig”

Volgens Zorgnet-Icuro moeten de overheid en het geneesmiddelenagentschap FAGG een "meer pro-actieve rol" spelen in het dossier. "Het heeft toch wel heel vaak te maken met commerciële benaderingen vanuit de firma's, die het medicatieschema onder druk zetten. De overheid zou in haar relatie met de farmaceutische sector een meer sturende rol moeten opnemen", zegt Geboers.

Zorgnet-Icuro telt meer dan 775 erkende zorgorganisaties. Alle Vlaamse algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen vallen onder de koepel, net als onder meer de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de non-profit woonzorgcentra in de ouderenzorg. Samen stellen die ongeveer 130.000 personeelsleden tewerk.