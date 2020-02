Lijst met knelpuntberoepen langer dan ooit: al 188 jobs waarvoor geen volk is 21 NIEUWE JOBS OP LIJST, WAARONDER SOMMELIER, LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS, REDDER, BEGELEIDER KINDEROPVANG Fien Tondeleir

07 februari 2020

04u17 24 De knelpuntenberoepenlijst van VDAB is langer dan ooit. Er zijn nu al 188 beroepen waarvoor in Vlaanderen bijna geen geschikte werkkrachten gevonden worden.

Belastingcontroleur, patissier, leerkracht lager onderwijs, sommelier en hotelmedewerker: het zijn maar enkele van de 21 nieuwe beroepen die dit jaar op de knelpuntenberoepenlijst van VDAB staan. Het aantal jobs waarvoor in Vlaanderen een nijpend tekort aan werkkrachten te vinden is, neemt zo toe tot 188. Nooit eerder was die lijst zo uitgebreid.

“De krapte op de arbeidsmarkt was ook nooit hoger dan vandaag”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Per openstaande vacature zijn er nu gemiddeld amper vier niet-werkende werkzoekenden. In 2015 telde de VDAB er gemiddeld nog negen per vacature.

Het is voor werkgevers al jaren een probleem om geschikt personeel te vinden, maar het tekort wordt almaar nijpender door de gunstige economische conjunctuur van de voorbije jaren en de vergrijzing. Die laat zich vooral voelen in de gezondheids- en zorgsector, waar het in de eerste plaats hard zoeken is naar (hoofd)verpleegkundigen. Spelen ook mee: zware werkomstandigheden zoals vroege en late uren, of een lage uitstroom uit het onderwijs.

Dat laatste is, net als de voorbije jaren, vooral problematisch voor technische profielen. Zo zijn 8 van de 10 zwaarste knelpuntberoepen nog altijd technische jobs zoals werfleiders, mecaniciens en technisch tekenaars. Wie dan toch interesse toont, beschikt vaak niet over de juiste vaardigheden.

Van de werkgever wordt onder andere meer flexibiliteit verwacht. “Elke vacature kan in principe gematcht worden met een werkzoekende, als we bereid zijn om een competentiekloof te overwinnen”, zegt minister Crevits daarover. De VDAB past nu al zijn opleidingen aan om werknemers klaar te stomen voor de grootste probleemberoepen.

Een andere opvallende nieuwkomer is dan weer bekister-ijzervlechter. Dat heeft vooral te maken met het Oosterweelproject. Lees er meer over in onze abonneezone. Proef nu vier weken gratis.