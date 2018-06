Lijnbus rijdt kind aan in Schaarbeek: slachtoffertje zwaargewond avh

15 juni 2018

16u28

Bron: Belga 1 In Schaarbeek is een kind vanmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding door een bus van De Lijn. Het kind is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de politie van de zone Noord.

Het ongeval gebeurde in 14.30 uur in de Vooruitgangsstraat in Schaarbeek. Een kindje van anderhalf jaar ontsnapte even aan de aandacht van de ouders en liep de straat op. Een bus kon het kind niet meer ontwijken.

Het kind ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar zijn.