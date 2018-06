Lijnbus rijdt kilometers met deuren open Antoon Verbeeck

17 juni 2018

17u18

De lijnbus 252 tussen Dendermonde en Boom reed vrijdagnamiddag kilometers lang met de deuren open. Het voorval deed zich voor rond 16.00 uur. Een reizigster maakte zich zorgen en filmde alles met haar gsm. Ze nam nadien contact op met de vervoersmaatschappij.

“De chauffeur reed al zeker van het station in Puurs tot aan de N16, een vijftal kilometer, met de deuren open. Waarom hij dat deed? Ik vermoed dat hij het te warm had op de bus”, legt reizigster Océane Geets uit. “We zaten met een tiental reizigers op de bus, waaronder een jongen van een jaar of acht die tijdens het rijden bij de chauffeur ging betalen. Een verkeerde beweging en de jongen viel misschien uit de bus. Ik vond het gevaarlijk, vandaar dat ik een filmpje maakte en de klantendienst van De Lijn contacteerde.”

"Op basis van de beelden kunnen we vaststellen dat het om busmaatschappij gaat die in opdracht van De Lijn rijdt. Dit kan absoluut niet door de beugel. De regel is dat de deuren tijdens het rijden gesloten moeten zijn”, reageert Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. “We gaan de onderaannemer zo snel mogelijk contacteren en gepaste maatregelen treffen. Met 4.000 bussen komt het af en toe nog wel eens voor. Vaak gaat het om oude voertuigen die nog niet met airco zijn uitgerust."