Lijk van vrouw ontdekt in industriezone in Moeskroen ADN

13 september 2020

14u09

Het lichaam van een vrouw is zaterdag in staat van ontbinding aangetroffen in een industriezone in Moeskroen. Haar identiteit is nog niet bekend. Het onderzoek is aan de gang.

Een landbouwer uit de streek ontdekte de vrouw in de vooravond. Het lijk lag tussen de rue de la Bassée en rue de Tembrouck, in de industriezone Portemont. De politie bakende de plek meteen af en het laboratorium van de gerechtelijke politie begaf zich ter plaatse.

"Het lichaam is in staat van ontbinding en we kunnen nu moeilijk de leeftijd van het slachtoffer schatten. Haar identiteit is nog onbekend", legde de magistrate van wacht uit. Zondag zou een wetsdokter een uitwendig onderzoek op het lichaam doen. "Dit eerste onderzoek zal misschien de doodsoorzaak aangeven. Ik wacht op de conclusies van de wetsdokter", zei de magistrate.