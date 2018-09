Lijk van vrouw "jaar na overlijden" gevonden in woning: "Ze leefde afgesneden van de buitenwereld"

15 september 2018

19u18

Bron: RTL Info

In Nimy, een dorp vlakbij Bergen (Henegouwen), is gisteren het lichaam van een bejaarde vrouw aangetroffen in haar woning. De Waalse overleed maanden geleden al, maar het lijk werd nu pas ontdekt, meldt RTL Info.