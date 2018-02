Lijk van vrouw gevonden in kanaal in Bergen EB

09 februari 2018

19u03

Bron: Belga 6 Bij een zoekactie van de politie is deze namiddag in Nimy, een deelgemeente van de Henegouwse hoofdstad Bergen, een lijk aangetroffen in het kanaal. Dat meldt het parket van Bergen.

Het lichaam bevond zich in een voertuig dat in het kanaal was beland. Een onderzoek zal nog moeten uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak was.

Het slachtoffer is wellicht een vrouw uit het naburige Frameries. De vrouw verdween eind januari. Haar familie heeft het overlijden intussen op sociaalnetwerksites meegedeeld, zo schrijven lokale media.

Het scheepvaartverkeer in het kanaal moest tijdelijk worden stilgelegd om het lichaam uit het water te kunnen halen.