Lijk van vermiste zeventiger gevonden in bos in Elzele Redactie

06 september 2018

08u54

Bron: Belga 0

Bij een zoekactie in een bos in de Henegouwse gemeente Elzele (Ellezelles) is gisteren het lijk gevonden van een 77-jarige vrouw uit Doornik die al sinds 7 juli vermist is. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid, schrijven de kranten van SudPresse. Het parket zal straks meer informatie geven over het overlijden.

De vrouw werd rond 19 uur teruggevonden bij een zoekactie van de politie en de civiele bescherming in het Bois de l'Etrange, niet ver van haar woning in de rue de Lessines in Doornik. Na de verdwijning van de vrouw waren al verschillende zoekacties opgezet in de omgeving van Elzele.