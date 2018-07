Lijk van vermiste zestiger opgevist uit de Schelde in Gavere DCRB

12 juli 2018

12u41 14 In het Oost-Vlaamse Gavere heeft de brandweer deze voormiddag een dode man opgevist uit de Schelde. Een man die samen met zijn hond aan het wandelen was langs de rivier, had het drijvende lijk opgemerkt.

Het slachtoffer is geïdentificeerd al de 68-jarige man uit Nazareth, die als vermist was opgegeven. De politie was naar de man op zoek, sinds hij dinsdagvoormiddag het laatst was gezien op zijn fiets. Woensdagavond werd nog een helikopter ingezet om de zestiger op te sporen.

De omstandigheden waarin de man in de Schelde is beland en is overleden, zijn nog onduidelijk.

Het parket Oost-Vlaanderen stuurt een wetsdokter ter plaatse om de overleden man te onderzoeken.

Politie en brandweer hebben het jaagpad langs de Schelde afgesloten.