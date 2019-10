Lijk van man gevonden op snelwegparking in Luik HAA

23 oktober 2019

13u27

Bron: Belga 2 Op de snelwegparking van de E42 in Couthuin (provincie Luik) is vanochtend het levenloos lichaam van een man aangetroffen. Dat meldt het parket van Luik.

Volgens L’Avenir is het slachtoffer een trucker die naast zijn vrachtwagen dood werd gevonden. “We weten nog niet of het om een natuurlijk overlijden of om moord gaat”, vernam de Waalse nieuwssite van het parket.



Een forensisch deskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van zijn overlijden te onderzoeken. De eerste resultaten worden wellicht in de loop van deze namiddag bekend.



De federale politie sloot de parking een tijdlang af. Het verkeer op de E42 ondervond geen hinder.