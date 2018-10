Lijk in uitgebrande auto op Antwerpse Eilandje is Franse drugsdealer "De Generaal" Patrick Lefelon

09 oktober 2018

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 33 Het stoffelijke overschot dat vorige week in een brandende auto op de Sloepenweg in Antwerpen werd aangetroffen, is dat van de Fransman Mourad Kharbouch. De 34-jarige man uit het Noord-Franse Duinkerke werd doodgeschoten voor hij in de koffer van de Opel Corsa werd gelegd. De wagen werd daarna in brand gestoken aan de vroegere Droogdokken ter hoogte van de Royerssluis.

Een voorbijrijdende trucker verwittigde de brandweer waarna het vuur snel kon geblust worden. Het stoffelijke overschot van Kharbouch was niet verkoold. De wetsdokter stelde verschillende verwondingen door kogels vast.

De Noord-Franse krant 'La Voix du Nord' meldt vanavond dat Mourad Kharbouch ook gemarteld werd voor hij werd doodgeschoten. Kharbouch is een man die al jaren meedraait in het Noord-Franse drugsmilieu. Hij is gekend onder zijn bijnaam “De Generaal”.

Ondergedoken

Mourad Kharbouch werd al enkele keren veroordeeld als leider van een drugsbende die in cannabis handelde. Hij leefde lang ondergedoken om aan zijn gevangenisstraffen te ontsnappen. De man werd in 2006 in Brussel toch gearresteerd en overgeleverd aan Frankrijk. Daar moest hij in totaal 10 jaar celstraf uitzitten. Na zijn vrijlating verdween hij van de radar. De Franse politie wist wel dat hij nauwe banden met Belgische drugstrafikanten onderhield.

Volgens de krant La Voix Du Nord gaat de politie voor de moord op Kharbouch uit van een afrekening in het drugsmilieu. Mourad Kharbouch zou recent een conflict hebben gehad met een Colombiaanse man.

Voorlopig zijn er geen arrestaties verricht in België. In Frankrijk is wel een man uit Duinkerke gearresteerd. Hij was de eigenaar van de Opel Corsa die op de Sloepenweg in brand werd gestoken.