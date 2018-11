Lijk gevonden naast sporen tussen Brussel-Noord en Schaarbeek ADN HA

26 november 2018

13u38

Bron: Belga 1 In Brussel zijn gisteren en vandaag stoffelijke resten van een onbekende persoon aangetroffen, vlak bij de sporen tussen de treinstations Brussel Noord en Schaarbeek. Dat meldt het Brusselse parket.

Het parket is ter plaatse afgestapt met een wetsarts en het gerechtelijk labo. Het stoffelijk overschot is voorlopig niet identificeerbaar en ook over de juiste doodsoorzaak is nog niets gekend. Het is dan ook nog niet duidelijk of het slachtoffer door tussenkomst van een derde is overleden. Het parket heeft alvast een autopsie gevraagd.

“Toen een agent van Securail gisterennamiddag met de trein op weg was naar zijn werk, werd zijn aandacht getrokken door iets wat leek op menselijke resten, die langs de sporen lagen”, zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “De agent van Securail heeft zijn dispatching ingelicht. Eens ter plaatse is er vastgesteld dat het inderdaad om menselijke resten ging. De politie werd verwittigd en een gerechtelijke uitsluitingsperimeter ingesteld. De parketmagistraat met dienst heeft het labo ter plaatse gevraagd en een wetsdokter gevorderd.”

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat verder onderzoek nodig is om het lichaam te identificeren en de doodsoorzaak na te gaan”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Leeftijd, geslacht, origine etc. zijn vooralsnog onbekend. We kunnen ook in de huidige stand van het onderzoek niet zeggen of er sprake is van een gewelddadig overlijden.”