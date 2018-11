Lijk gevonden naast sporen tussen Brussel-Noord en Schaarbeek ADN

26 november 2018

13u38

Bron: Belga 0 In Brussel is vandaag rond 12.30 uur het levenloze lichaam van een onbekende persoon aangetroffen, vlakbij de sporen tussen de treinstations Brussel-Noord en Schaarbeek. Dat meldt het Brusselse parket.

Het parket is ter plaatse afgestapt met een wetsarts en het gerechtelijk labo. Het stoffelijk overschot is voorlopig niet identificeerbaar en ook over de juiste doodsoorzaak is nog niets gekend. Het is dan ook nog niet duidelijk of het slachtoffer door tussenkomst van een derde is overleden. Het parket heeft alvast een autopsie gevraagd.



Door de vondst van het lichaam was het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek een tiental minuten onderbroken.