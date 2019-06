Lijk aangetroffen in Sint-Jans-Molenbeek

In de Jean Dubrucqstraat in Sint-Jans-Molenbeek is zaterdag het levenloze lichaam van een persoon aangetroffen. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.