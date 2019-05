Lijfwacht Tsjechische premier blundert in Brussel: kogel per ongeluk afgevuurd in vliegtuig HAA

30 mei 2019

08u09 8 Een lijfwacht van de Tsjechische eerste minister Andrej Babis heeft dinsdagavond per ongeluk een schot gelost aan boord van diens regeringsvliegtuig in Brussel. Er vielen geen gewonden, zegt de woordvoerster van de Tsjechische politie.

Babis was dinsdag naar ons land afgezakt voor een diner met de EU-leiders. Toen zijn vliegtuig ‘s avonds op het punt stond naar Tsjechië terug te keren, vuurde de lijfwacht per ongeluk het schot af. De man wou volgens Tsjechische media zijn pistool ontwapenen, maar dat liep dus mis.

De woordvoerster van de Tsjechische politie bevestigt het incident en benadrukt dat de feiten plaatshadden “in een afgezonderde ruimte” in het toestel. “Behalve de lijfwacht zelf was er niemand anders in gevaar”, aldus Lenka Sikorova. Ook de regeringswoordvoerster bevestigde de blunder, maar ze gaf verder geen details.

Volgens de Tsjechische nieuwssite Aktualne vertrok het toestel, met 22 mensen aan boord, als gevolg van het incident met een uur vertraging. De kogel zou terechtgekomen zijn in een karretje om maaltijden te verdelen. Niemand raakte gewond.

Protest

Andrej Babis, oprichter van de populistische ANO-partij, is sinds december 2017 aan de macht in Tsjechië, maar zijn regering ligt momenteel erg onder vuur.

Dinsdagavond vonden voor de vijfde week op rij demonstraties plaats in verschillende steden in het land. De betogers hadden borden mee met daarop “Babis in de gevangenis” en “aftreden”, aldus het persagentschap CTK. Aanleiding voor het protest is dat Babis wordt beschuldigd van subsidiefraude. Justitie moet beslissen of er klachten tegen hem worden ingediend, maar de demonstranten vrezen dat justitie niet onafhankelijk zal zijn onder de nieuwe minister Marie Benesova.

Zij wordt beschouwd als een vertrouweling van president Milos Zeman. De tegenstanders hekelen dat de 71-jarige Benesova het onderzoek tegen Babis kan vertragen.

