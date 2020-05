Liga voor Mensenrechten: “KB over contacttracing in strijd met fundamentele rechten. We moeten virus tracken, niet de burgers” ADN

15 mei 2020

08u03

Bron: Belga 110 Volgens de Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige tegenhanger is het koninklijk besluit dat de oprichting van een databank bij het wetenschappelijk instituut Sciensano regelt, onwettig. "We moeten het virus tracken, niet de burgers", klagen ze vrijdag aan in een open brief aan het federaal parlement, die vrijdag werd gepubliceerd op de websites van Knack en Le Vif.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het koninklijk besluit dat op 4 mei gepubliceerd werd, kadert in de uitrol van het contactonderzoek bij de bevolking, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

‘Rechten en vrijheden onvoldoende beschermd’

Maar de wettekst beschermt de rechten en de vrijheden van de burgers onvoldoende, klinkt het in de brief. De organisaties benadrukken dat enkel strikt noodzakelijke gegevens verzameld mogen worden, die nodig zijn om de noodzakelijke personen te informeren.



Gegevens die het identificeren van mensen mogelijk maken, moeten na een maand vernietigd worden. Alleen gegevens die anoniem gemaakt zijn of verborgen zijn achter een pseudoniem, mogen later nog gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, klinkt het.

Rijksregisternummer

De briefschrijvers zeggen ook dat het rijksregisternummer niet ingezameld mag worden. "Dat is nergens voor nodig en zou zelfs gevaarlijk zijn, omdat dit het mogelijk maakt om een database aan te leggen met gegevens over een persoon in materies van fiscaliteit of sociale zekerheid."

Het koninklijk besluit komt onvoldoende tegemoet aan deze voorwaarden, vinden de Ligue des droits humains en de Liga voor Mensenrechten. Ze vragen het parlement om een kader te creëren dat wel conform is met het respect voor de privacy.

In samenwerking met experts hebben de organisaties zelf een ontwerp van wetsvoorstel opgesteld, waarmee ze een constructief alternatief willen aanbieden voor de huidige tekst.

Lees ook: Help, ik word gebeld door een ‘contacttracer’. Wat nu? (+)