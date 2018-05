Liga voor Mensenrechten eist grondig en onafhankelijk onderzoek naar overlijden van Mawda (2) TTR

24 mei 2018

13u34

Bron: Belga 1 "Een ernstig en onafhankelijk onderzoek moet licht werpen op de opeenvolgende gebeurtenissen die geleid hebben tot het drama waarbij de 2-jarige peuter Mawda om het leven kwam", zo stelt de Liga voor Mensenrechten vandaag in een persbericht.

"De houding van de overheden tegenover de ouders en het kleine broertje van Mawda is onmenselijk en onwaardig", vindt de Liga voor Mensenrechten. Daarbij wordt benadrukt dat de mama, die waakte over haar zwaar gekwetst kind in afwachting van de komst van de ziekenwagen, niet mee mocht naar het ziekenhuis en dat ze - samen met haar kind van drie - gedurende 24 uur werd opgesloten in een cel, gescheiden van haar echtgenoot.

"Het is onaanvaardbaar dat deze familie, geconfronteerd met het verdriet om de dood van hun kind, met zo weinig eerbied en een gebrek aan menselijkheid behandeld wordt", vindt de Liga voor Mensenrechten, die een duidelijk antwoord wil op de vraag of het gebruik van een vuurwapen legitiem was.

De Liga vraagt zich die zich ook af waarom niet meteen een onderzoek werd gedaan dat toeliet het onderscheid te maken tussen 'vervoerders' en 'vervoerden' en zit tot slot ook nog met de vraag waarom alle inzittenden van het voertuig werden vrijgelaten nog voor het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de schietpartij werd aangevat. (Lees verder onder de foto.)

Controles

Premier Michel pleit geregeld voor strengere controles aan de Europese grenzen, en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken praten gedurig over het opvoeren van politiecontroles en de capaciteit in gesloten centra. Maar tegen de steeds grotere veiligheidsmaatregelen staan steeds gedetermineerde migranten, geholpen door steeds gulzigere mensenhandelaars, aldus François De Smet, filosoof en directeur van het federaal migratiecentrum Myria.

Strijd tegen mensensmokkelaars

Men kan de federale regering "objectief verwijten dat ze flirt met de grenzen van het respect" voor de fundamentele rechten "en het dansen op die grens brengt het gevaar mee dat het onherstelbare gebeurt", vertelt De Smet. Voor de Myria-directeur kiest de regering eerder voor doeltreffendheid dan voorzichtigheid en stelt ze dat een te tolerant beleid voor een aanzuigeffect zorgt. Daarom pleit de regering voor een streng maar humaan beleid. Maar "indien mensenhandel profiteert van oorlog, ellende en wens voor een beter leven, dan is dat in de eerste plaats omdat het grootste aanzuigeffect zit in de vredesomstandigheden, het levensniveau en de mogelijkheid om zijn ambities te vervullen", stelt François De Smet.

De Smet pleit ook voor een opvoeren van de strijd tegen de mensensmokkelaars omdat België de draaischijf is van deze handel, vooral met Koerden. Er is ook nood aan een betere samenwerking met de slachtoffers. Hij verwijst naar de zaak-Mawda, waar de migranten niet werden toegeleid naar het statuut van slachtoffer en de vermeende mensensmokkelaars werden vrijgelaten. Myria heeft zich burgerlijke partij gesteld in dit dossier.