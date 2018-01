Lift waarin 2-jarige verongelukte, vertoonde 48 gebreken Patrick Lefelon

11u06

Bron: eigen berichtgeving 8 Foto Lefelon De lift waar het ongeval gebeurde. Elf eigenaars van een gebouw aan de Charlottalei in Antwerpen zijn volgens de procureur verantwoordelijk voor de dood van de 2-jarige peuter Chesky Graus. Het jongetje raakte op 4 mei 2016 met zijn voet geklemd tussen de liftkooi en de buitendeur van de lift. Volgens een deskundige waren er 48 mankementen aan de compleet verouderde lift.

Op het proces vanmorgen voor de correctionele rechtbank zaten de elf eigenaars van het gebouw op de beklaagdenbank. De procureur vervolgt elke eigenaar afzonderlijk voor onopzettelijke doodslag, omdat hun Vereniging van Mede-eigenaars (VME) enkel op papier bestond en nooit officiële vergaderingen hield.

Opening van 10 centimeter

Chesky Graus ging op 4 mei 2016 met zijn vader op bezoek bij kennissen in de Charlottalei. De papa hield zijn éénjarig zoontje op zijn arm en stapte met de 2-jarige Chesky in de lift. Het vouwhek, dat de liftkooi moest afsluiten, kon niet gesloten worden. De vader moest naar de tweede verdieping. Chesky zette ter hoogte van de eerste verdieping een stap naar voor. Zijn linkervoetje schoof in de opening van ruim 10 centimeter tussen de buitendeur en de liftkooi. De lift klom verder omhoog en verbrijzelde het jongetje.

Advocaat Hugo Coveliers, die de familie Graus verdedigde, stipte op het proces het verslag van de gerechtsdeskundige aan. "Na het ongeval stelde die deskundige 48 tekortkomingen vast aan de lift. Zo was het vouwhek opzettelijk buiten gebruik gesteld, omdat de lift anders te dikwijls haperde. Ook het lichtgordijn dat de lift automatisch moest doen stoppen, was uitgeschakeld."

De procureur haalde verschillende onderhoudsrapporten aan waarin op de gevaren werd gewezen. Onderhoudsfirma Konhef had kort voor het dodelijke ongeval nog uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de lift niet meer mocht gebruikt worden door de grote veiligheidsrisico's.

De procureur vroeg de rechtbank om de elf eigenaars schuldig te verklaren aan "onopzettelijke doding" maar zij vorderde geen straf.

Het proces gaat nu verder met de pleidooien van alle eigenaars en van de verzekeringsfirma die weigert tussen te komen omdat de VME nooit naar behoren heeft gefunctioneerd.