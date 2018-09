Lift al 33 dagen kapot: bejaard koppel

krijgt boodschappen per koord naar boven gehesen mvdb

25 september 2018

15u38

Bron: ATV 0 De lift in een appartementsgebouw in het Antwerpse district Merksem is al 33 dagen kapot, meldt de regionale zender ATV. Het bejaarde koppel Leon en Jeanne dat op de vijfde verdieping woont, is daardoor haast van de buitenwereld afgesloten.

Leon is moeilijk te been. Hij raakt wel tot beneden, maar heeft niet genoeg krachten om vijf verdiepingen naar boven te stappen. Zijn echtgenote Jeanne is na een zware val geheel aan haar bed gekluisterd.

Familie en vrienden zien zich genoodzaakt om een koord te gebruiken om hen te bevoorradden. Tot vier keer per week bevestigen ze zakken met supermarktaankopen aan het touw en hijsen het vervolgens naar boven. Het is niet duidelijk waarom de lift maar niet gerepareerd raakt. De situatie is stilaan onhoudbaar voor Leon en Jeanne.