Life Swap: Heidi op huizenjacht met de man van Sam 12u25

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma

Sam De Bruyn denkt samen met zijn man aan kinderen maar wanneer precies dat weten ze nog niet. Zijn huidige huis in Gent is niet groot genoeg dus is hij op zoek naar iets ruimer. Tijd voor Heidi om samen met Wannes op huizenjacht te gaan!

Sam naar de binnenspeeltuin met Erika Van Tielen en de kids

Weekend! Tijd voor Sam om nog eens het kind uit te hangen. Samen met de zus van Heidi, Erika Van Tielen, trekt hij naar de binnenspeeltuin met haar kinderen. Wist je dat hij zelf aan kindjes denkt?