Life Swap: Heidi ging met An Lemmens naar het dierenasiel 10u10

Bron: vtmnieuws.be 0

Het is ondertussen al de voorlaatste dag van de Life Swap tussen Sam en Heidi. Heidi ging met An Lemmens - één van de beste vriendinnen van Sam De Bruyn - naar een dierenasiel. Ze praten er over hun voorliefde voor dieren en adopteren. Heidi die al eerder een katje adopteerde, begint te twijfelen of ze er geen hondje zou bijnemen!