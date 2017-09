Life Swap: Heidi en Patje Krimson oefenen voor hun set op de Student Kick-Off 09u55

De eerste dag van de Life Swap is van start gegaan! Patje Krimson kwam vanochtend op verrassingsbezoek om Heidi Van Tielen een spoedcursus dj'en te geven. Heidi draait vanavond in Gent van 23u tot 00u20 voor meer dan 30.000 feestende studenten. Luisteraars kunnen het hele avontuur volgen bij Qmusic tijdens de ochtendshow, op Qmusic.be en via de social kanalen van Sam en Heidi.