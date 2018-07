Liever tol dan file op Antwerpse ring IB

24 juli 2018

05u05

Bron: Belga 2 Steeds meer automobilisten willen betalen om de Antwerpse files te ontwijken. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal personenwagens in de Liefkenshoektunnel, waar tol wordt gevraagd, met bijna 9 procent. Dat zijn 278.081 auto's extra. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen en De Standaard vandaag.

Intussen duiken in de buurt van de Liefkenshoektunnel ook de eerste files op, klinkt het. "De Tijsmanstunnel (die in het verlengde van de Liefkenshoektunnel ligt, red.) is verzadigd. Daardoor ontstaan er richting Nederland ook al files vlak nadat je de Liefkenshoektunnel bent uitgereden", zegt Marc Persoon, operationeel manager van NV Tunnel Liefkenshoek.

Tol om minder lang in de file te hoeven staan

"Er zijn dus steeds meer mensen die gewoon tol betalen om minder lang in de file te staan. Vooral sinds 2016, na de verhuis van containterterminal MPET van Rechteroever naar Linkeroever, is het aantal auto's in de tunnel flink toegenomen. Het aantal structurele file-uren in de Liefkenshoektunnel en op het tolplein is in een jaar tijd met 50 procent toegenomen."