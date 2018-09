Lieven Verstraete haalt uit naar Kris Peeters na uitstel Arco-deal: "Ik ga ervan uit dat geld weg is. Geef dit nu gewoon toe" HA

12 september 2018

12u15

Bron: Twitter 17 De saga rond de beloofde Arco-deal blijft duren. En dat zit VRT-journalist Lieven Verstraete hoog. De presentator van 'De Zevende Dag' erfde 2.683 euro aan Arco-aandelen van zijn vader, maar betwijfelt of hij dat geld ooit in ontvangst zal kunnen nemen. In een tweet richt hij zich tot vicepremier Kris Peeters (CD&V). "Ik ga ervan uit dat dit (geld, nvdr.) helemaal weg is. Geef dit nu gewoon toe."

De regering-Michel besliste deze week om de beursgang van staatsbank Belfius voor onbepaalde tijd uit te stellen. Volgens premier Charles Michel (MR) is de tijd nog niet rijp en zijn de voorwaarden nog niet bevredigend om de operatie door te voeren. Daardoor zullen de Arco-coöperanten langer op hun vergoeding moeten wachten, gezien de beide dossiers aan elkaar gekoppeld zijn.

Het nieuws leidt tot ongenoegen bij veel investeerders. Ook Lieven Verstraete is niet opgezet met de beslissing. De VRT-journalist erfde 2.683 euro aan Arco-aandelen van zijn overleden vader, maar heeft er geen goed oog in dat hij dat geld ooit in handen zal krijgen. Verstraete wil vooral duidelijkheid en dus richtte hij zich in een tweet tot vicepremier Kris Peeters (CD&V).



"Beste Kris Peeters. Mijn ouders waren hun hele leven overtuigde Kajotters. Maar mijn vader is bitter gestorven om wat met Bacob/Dexia en Arco gebeurde. Hij liet me 2.683 euro achter. Ik ga ervan uit dat dit helemaal weg is. Geef dit nu gewoon toe. Het zal je deugd doen", stuurde de 'De Zevende Dag'-presentator deze ochtend de wereld in.

Volgens het akkoord dat de regering deze zomer sloot, zou de regering tot 30 procent van de Belfius-aandelen die ze in handen heeft, naar de beurs brengen. Voor de vergoeding van de Arco-spaarders zou een enveloppe van 600 miljoen euro worden voorzien waarmee tot 40 procent van de oorspronkelijke inleg wordt vergoed. Dat fonds wordt gesterkt door bijdragen van Belfius, beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang.

Deze week besliste de regering om de beursgang van Belfius uit te stellen.