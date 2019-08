Lieven Boeve: "We hebben lessen getrokken uit onderzoek naar kwaliteit van ons onderwijs” KVE

29 augustus 2019

07u01

Het onderzoek waaruit begin april bleek dat de kwaliteit van het onderwijs, en vooral van het katholiek onderwijs, de laatste jaren fors gedaald is, was geen "prettig nieuws", geeft topman Lieven Boeve bij de start van het nieuwe schooljaar toe. Er zijn echter lessen uit getrokken, maakt Boeve zich sterk. "De hypothese van onderzoeker Jan Van Damme was dat wij in ons lesgeven te veel focussen op de eindtermen, en te weinig op de uitbreidings- en verdiepingsdoelen in onze leerplannen", zegt de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor de eerste graad van het secundair onderwijs start het nieuwe schooljaar maandag met nieuwe eindtermen en leerplannen.

De nieuwe eindtermen, en de leerplannen die op basis daarvan uitgewerkt zijn, moeten tegemoet komen aan de kritiek die al langer leeft over de nivellering van het onderwijs. "Dat de nieuwe eindtermen ambitieuzer zijn, zal er zeker toe bijdragen dat de lat hoger komt te liggen", zegt Boeve. "Maar er zijn niet alleen die eindtermen - dat zijn de minimumdoelen. Dat betekent dat er altijd een aantal leerlingen, hopelijk een groot aantal, daar boven gaat. We zullen dus extra doelen, zoals de uitbreidings- en verdiepingsdoelen, nodig hebben voor die leerlingen. En dat is nu net wat we in onze leerplannen bieden. Ik vergelijk de eindtermen graag met de minimumdoelstelling om de Olympische Spelen te halen. Je wint pas medailles als je excelleert. Met onze leerplannen willen we voor de medailles gaan."

Die eindtermen zijn pas eind vorig jaar goedgekeurd. Er moest dus snel geschakeld worden om de leerplannen en schoolboeken aan te passen en de leraars bij te scholen. "Precies daarom lanceerden we onze leerplannen in ontwerpversie al in november en waren we al gestart met nascholing", zegt Boeve. "Wellicht te weinig, want het is vlug moeten gaan, maar dat gaf onze scholen extra tijd om ermee aan de slag te gaan. Maar we kunnen starten, al was het wel beter geweest als we wat meer tijd hadden gehad."

Overgangsperiode

De inspectie heeft echter voorzien in een overgangsperiode van twee jaar waarin de leerkrachten wat experimenteerruimte krijgen. "In die periode zal de inspectie eerder helpen dan wijzen op de fouten die ze misschien maken."

Begin dit jaar had Boeve de nieuwe eindtermen nog "te ambitieus" genoemd voor een deel van de leerlingen. Vlak voor de invoering ervan klinkt het dat de discussie gevoerd is. "Het is nu kwestie van monitoren of de lat niet te hoog, of te laag, ligt. Want als die lat niet op de juiste hoogte ligt, verlies je te veel leerlingen, en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Geen nivellering dus, maar de leerlingen gericht uitdagen."

Taalbadklassen

De ambitie van de modernisering van het middelbaar onderwijs was elke jongere op de juiste plaats te krijgen, rekening houdend met zijn of haar kwaliteiten. "We merken dat een onevenredig groot aantal jongeren van allochtone afkomst in TSO- of BSO-richtingen zit." Taalbadklassen zijn voor Boeve een methodiek om de kennis van het Nederlands te verbeteren, maar de topman van het katholieke onderwijsnet wil dat flexibel inzetten. "Je hebt een breed palet aan mogelijkheden om in te zetten op taal. Ik hoop daar in het volgende regeerakkoord het een en ander over te lezen, en dan zal er ook in bijkomende ondersteuning voorzien moeten worden.”