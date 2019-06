Liesbeth Homans (N-VA) preventief in ziekenhuis opgenomen met hartklachten TT IVDE

27 juni 2019

16u34 0 Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) is preventief in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Dat is aan onze redactie bevestigd. Homans wordt genoemd als de opvolger van minister-president Geert Bourgeois, die maandag naar Europa trekt.

Homans zal een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Normaal gezien komt de Vlaamse regering morgen bijeen voor een extra ministerraad over de opvolging van Bourgeois. He is onduidelijk welke impact Homans’ opname zal hebben voor die opvolging.

