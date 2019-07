Exclusief voor abonnees Liesbeth Homans (N-VA): “Aan alle mensen die hadden gehoopt dat ik erin zou blijven: helaas!” Ann De Boeck en Jeroen Van Horenbeek

06 juli 2019

21u05

Bron: De Morgen 0 Even leek het erop dat ze toch geen Vlaams minister-president zou worden. Maar zelf twijfelde Liesbeth Homans (46) daar geen seconde aan, hartklachten of niet. “Aan alle mensen die hadden gehoopt dat ik erin zou blijven: helaas!”

Hoe het voelt om de titel te dragen van eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen? “Ik ben niet de grootste feminist op deze aardbol, dat weet iedereen. Maar ik moet toegeven: het doet wel iets met mij om dit ambt als eerste vrouw te mogen bekleden”, zegt Liesbeth Homans.

Over het Kanaal zouden ze zeggen: she has a spring in her step. Ze loopt op wolkjes. “Ik ben blij, ja. Logisch toch?”

Voorlopig resideert Homans nog op haar oude kabinet aan de Koninginnegalerij. Op het Martelaarsplein 19, het echte centrum van de Vlaamse macht, hangt haar naam al tegen de voorgevel, maar het kantoor staat nog vol met de kartonnen dozen van haar voorganger Geert Bourgeois (N-VA). “Ik heb geen haast.” (lacht)

Uw eerste dag als minister-president liep niet zoals gepland.

