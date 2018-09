Liesbet is bijzitter ... voor de derde keer op rij mvdb

28 september 2018

16u09

Bron: ATV 1 Tot uw lichte ergernis een oproepbrief in de bus gekregen om als bijzitter te zetelen in een stembureau op zondag 14 oktober? Troost u dan bij de gedachte dat Liesbet uit het Antwerpse district Borgerhout dit al voor de derde keer op rij moet doen, meldt de regionale tv-zender ATV.

Drie opeenvolgende verkiezingen haar democratische plicht vervullen, is ook voor haar iets te veel van het goede. Of iemand in het verleden al bijzitter is geweest, is volgens de voorzitter van het hoofdbureau niet te achterhalen. "Er zijn daarover geen gegevens beschikbaar."

VIDEO ONDER: Bijzitters wringen zich steeds in allerlei bochten om niet te hoeven zetelen. Luc Haekens, de vliegende reporter van het satirische tv-programma De Ideale Wereld ging ook in 2014 op zoek naar kandidaten en deed dit zogezegd als ambtenaar van de stad Aalst. Het leverde hilarische tv op...