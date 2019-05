Lies Jans (N-VA) moet nationale politiek verlaten tvc

27 mei 2019

20u11

Bron: Belga 0 Lies Jans, vierde op de Kamerlijst voor N-VA in Limburg, raakte gisteren niet verkozen. "Het is een grote teleurstelling dat ik, met toch een behoorlijk goede persoonlijke score, de nationale politiek na 10 jaar hard werken moet verlaten. Ik zal me nu rustig over de toekomst bezinnen", laat Jans aan Belga weten.

N-VA gaat in Limburg van 5 naar 3 Kamerzetels, waardoor de Hasseltse uit de boot valt. Jans, sinds kort schepen in haar stad, zat sinds 2009 in het Vlaams Parlement.

"Hard gewerkt en veel plezier beleefd, helaas na 10 jaar een gedwongen afscheid van de nationale politiek", schrijft Jans op haar Facebookpagina. "Ik sluit een hoofdstuk af, maar niet zonder iedereen die mij gesteund heeft van harte te danken.”