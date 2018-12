Liefst 75 reizigerstreinen vertrokken terwijl deuren nog niet gesloten waren

06 december 2018

Bron: Belga 0 In 2017 zijn er in ons land 75 reizigerstreinen vertrokken terwijl de deuren nog niet gesloten waren. Dat is een recordaantal voor de periode 2013-2017. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

In 2013 werden dergelijke feiten 70 keer geregistreerd, in 2014 50 keer, in 2015 53 keer en in 2016 (cijfer tot 30 november) 63 keer. In ongeveer de helft van de gevallen is deze onregelmatigheid het gevolg van een vergissing van het bevoegde treinpersoneel. Op de 311 geregistreerde feiten in de periode 2013-2017 was dit met name 167 keer (53,6 procent) het geval.