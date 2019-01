Liefst 4.000 scholieren spijbelen mee voor het klimaat, zoveel volk hadden Anuna en Kyra niet verwacht: “Ik ben zo fucking blij” Sven Spoormakers

10 januari 2019

18u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Acht dagen geleden beslisten Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19) om voortaan elke donderdag te spijbelen, om in Brussel te protesteren en aandacht te vragen voor het klimaat. Gisteren was dag één van hun actie en daagden er – hou u vast – 4.000 scholieren op. «Ik ben zo fucking blij!»

«Waar is Anuna? Waar is Kyra? Zij zijn de enigen die dit kunnen stoppen. Mensen, echt: we moeten stoppen. Dit is veel te gevaarlijk.» Maar hoe hard Rik Joossens ook probeerde, de enorme slang die door Brussel kronkelde, was niet af te stoppen. Rik is een klasgenoot van Anuna De Wever (17) op het Atheneum van Mortsel. Zij besloot,

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN