Liefkenshoektunnel richting Gent weer vrij na rookontwikkeling EB

29 januari 2018

18u56

Bron: Belga 1

De Liefkenshoektunnel in het Antwerpse havengebied is vanavond omstreeks 19 uur opnieuw vrijgegeven in beide richtingen. De rookontwikkeling in de tunnelkoker richting Gent bleek afkomstig van een defecte vrachtwagen in de tunnelkoker richting Nederland. Intussen is het euvel verholpen en moet het havenverkeer dus niet langer omrijden via de R1 en de Kennedytunnel.

Het probleem veroorzaakte vooral hinder voor het havenverkeer. Het verkeer werd aangeraden om te rijden via de R1 en de Kennedytunnel, maar daar was het vanwege de avondspits en het ongeval in de Bevrijdingstunnel ook aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost.

#R2 de Liefkenshoektunnel → 1/NL is ook vrijgegeven. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R2 de Liefkenshoektunnel → 1/NL is afgesloten door de brandweer. pic.twitter.com/IQJnrTMhH2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link