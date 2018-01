Liefkenshoektunnel richting Gent weer vrij na rookontwikkeling EB

29 januari 2018

18u56

Bron: Belga 0 In het Antwerpse havengebied is de Liefkenshoektunnel omstreeks 17.45 uur preventief afgesloten in de richting van Gent omdat er rookontwikkeling gesignaleerd is. De tunnel is inmiddels weer vrij. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het probleem veroorzaakte vooral hinder voor het havenverkeer. Het verkeer werd aangeraden om te rijden via de R1 en de Kennedytunnel, maar daar was het vanwege de avondspits en het ongeval in de Bevrijdingstunnel ook aanschuiven vanaf Antwerpen-Oost.

#R2 de Liefkenshoektunnel → 1/NL is ook vrijgegeven. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#R2 de Liefkenshoektunnel → 1/NL is afgesloten door de brandweer. pic.twitter.com/IQJnrTMhH2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link